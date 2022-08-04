Донецк, 4 августа, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Украинские боевики выпустили по Донецку 10 снарядов калибра 155 мм, сообщили 4 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09:35 (совпадает с мск) — н. п. Первомайское — г. Донецк: выпущено 10 снарядов калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие 24 часа киевские боевики 63 раза подвергли обстрелам территорию Донецкой Народной Республики.

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