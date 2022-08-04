Сеул, , 10:29 — REGNUM Глава Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи Ким Сын Гём встретился 4 августа с главнокомандующим ВС Бельгии Мишелем Хофманом, с которым обсудил вопросы региональной безопасности и сотрудничества в сфере обороны. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на военные источники.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, представитель Южной Кореи объяснил всю серьезность ситуации на Корейском полуострове, сообщив о признаках того, что Пхеньян готовится к проведению ядерных испытаний. Он также призвал правительство Бельгии поддержать мирные усилия Сеула.

В свою очередь, главнокомандующий ВС Бельгии предложил активизировать военные обмены.

Известно, что в рамках своего визита в Сеул Хофман посетит 2-й флот ВМС Южной Кореи, а также обсерваторию, расположенную недалеко от межкорейской границы.