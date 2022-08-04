Сеул, 4 августа, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Глава Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи Ким Сын Гём встретился 4 августа с главнокомандующим ВС Бельгии Мишелем Хофманом, с которым обсудил вопросы региональной безопасности и сотрудничества в сфере обороны. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на военные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Согласно опубликованным данным, представитель Южной Кореи объяснил всю серьезность ситуации на Корейском полуострове, сообщив о признаках того, что Пхеньян готовится к проведению ядерных испытаний. Он также призвал правительство Бельгии поддержать мирные усилия Сеула.

В свою очередь, главнокомандующий ВС Бельгии предложил активизировать военные обмены.

Известно, что в рамках своего визита в Сеул Хофман посетит 2-й флот ВМС Южной Кореи, а также обсерваторию, расположенную недалеко от межкорейской границы.