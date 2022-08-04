Москва, 4 августа, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон о статусе ветерана для пограничников, которые отражают вторжение. Документ опубликован на портале правовой информации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Получившие статус ветерана сотрудники Погранслужбы ФСБ смогут рассчитывать на полагающиеся законом выплаты и льготы.

Закон имеет обратную силу, и статус может быть предоставлен пограничникам, отразившим нападение боевиков в период до принятия документа, начиная с 24 февраля. Таким образом, он будет действовать весь период проведения специальной военной операции России на Украине.