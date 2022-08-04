Москва, 4 августа, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон об использовании средств материнского капитала на оплату частных детских садов, организованных индивидуальными предпринимателями (ИП).

Кремль

Законом предусматривается возможность направлять средства материнского капитала на оплату услуг дошкольного образования, оказываемых индивидуальными предпринимателями (ИП) при наличии у них лицензии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, действующий закон уже разрешает оплату из средств маткапитала детсадов в формате организаций, оплата детсадов, организованных ИП, до сих пор не была урегулирована.