Большой Камень, Приморский край, 4 августа, 2022, 09:53 — ИА Регнум. На заводе в Большом Камне в Приморье строят самый мощный в мире ледокол.

Цитата из хф «Ледокол». Реж. Николай Хомерики. 2016. Россия На борту ледокола

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«На ведущем предприятии по ремонту подводных лодок Тихоокеанского флота и единственном на Дальнем Востоке, специализирующемся на ремонте, переоборудовании и модернизации атомных подводных ракетоносцев — дальневосточной верфи завода «Звезда» для Северного морского пути строят самый мощный в мире ледокол нового поколения. Судно проекта 1051 «Лидер» планируют построить к 2027 году», — сообщает телеграм-канал полпредства ДФО.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 1 августа состоялось оперативное совещание с вице-премьерами, на котором обсуждались вопросы развития Северного морского пути (СМП). Вице-премьер РФ Александр Новак рассказал о том, за счёт каких средств строятся ледоколы для российского флота.