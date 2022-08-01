Москва, , 13:32 — REGNUM В Москве 1 августа состоялось оперативное совещание с вице-премьерами, на котором обсуждались вопросы развития Северного морского пути (СМП). Вице-премьер РФ Александр Новак рассказал о том, за счёт каких средств строятся ледоколы для российского флота.

Александр Новак Minenergo.gov.ru

«С учётом выбытия трёх ледоколов в ближайшей перспективе из-за выработки ресурса планируется до 2030 года строительство ещё шести ледоколов. Из них четыре — за счёт внебюджетных средств, и два атомных ледокола и судно перезарядки — за счёт финансирования из бюджета», — заявил вице-премьер.

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Как сообщало ИА REGNUM, старт заводских ходовых испытаний ледокола «Урал», построенного по проектным требованиям 22 220, запланирован на сентябрь этого года. Кроме того, ожидается, что уже в сентябре «Урал» будет передан заказчику.

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