Бухарест, , 09:47 — REGNUM Центральное разведывательное управление США обнародовало данные переписи населения Румынии 2022-го года, согласно которым Бухарест стал столицей государства с одним из наибольших в мире уровнем смертности населения. Об этом 4 августа сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Румыния PavelD

По данным ЦРУ, в указанном списке Румыния с показателями 15,26 смертей на тысячу жителей уступает только Сербии (16,39).

Как отметила румынский министр по делам семьи и молодежи Габриела Фиря, стране необходима государственная программа поддержки рождаемости. «Сейчас в Румынии наблюдается беспрецедентный демографический спад», — резюмировала, в частности она.

При этом независимые эксперты вызвали свое возмущение вмешательством ЦРУ во внутреннюю социальную политику Румынии. Результаты переписи населения страны официальный Бухарест не обнародовал.