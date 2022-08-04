Штат Калифорния, США, 4 августа, 2022, 09:46 — ИА Регнум. 82-летний Пол Пелоси, муж спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, отказался признавать вину за нетрезвое вождение. Об этом сообщает NBC.

Цитата из к/ф «Огни большого города». Реж. Чарльз Чаплин. 1931. США Пьяные за рулем

По информации СМИ, мужчина рулём автомобиля Porshe спровоцировал аварию. В результате пострадал один человек. Инцидент произошёл в Калифорнии 28 мая. Предполагается, что Пелоси был пьян, однако свою вину водитель так и не признал.

После ареста нарушителя отпустили под залог в 5 тыс. долларов. Если суд докажет его вину, то мужа спикера ждёт не менее пяти суток тюрьмы и до пяти лет условно.