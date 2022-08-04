Хиросима, Япония, 4 августа, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Россия наряду с многими другими странами серьёзна обеспокоена повышением ядерных рисков, связанным с тенденцией к нарастанию международной турбулентности. Об этом российский посол в Японии Михаил Галузин заявил 4 августа на круглом столе о ядерном разоружении в японском городе Хиросима.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

Все страны ядерной «пятёрки», как считает Россия, должны оставаться привержены постулату о недопустимости ядерной войны, который был подтверждён в совместном заявлении этих стран 3 января 2022 года. Это одна из важнейших задач, подчеркнул посол.

«С обострением украинского кризиса, произошедшим по вине киевского режима и его западных покровителей, посыл заявления не только не утратил актуальности, но и приобрёл дополнительное звучание», — добавил Галузин.

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