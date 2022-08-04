Париж, , 09:39 — REGNUM Бывший министр жилищного строительства Франции Эммануэль Варгон была утверждена парламентом в качестве главы комиссии по регулированию энергетики, сообщает Le Figaro.

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В июле президент Эммануэль Макрон предложил Эммануэль Варгон на эту должность. Таким образом, Варгон сменила Жана-Франсуа Каренко, который был назначен министром-делегатом, отвечающим за заморские территории Франции.

Комиссия по регулированию энергетики является независимым органом, отвечающим за надлежащее функционирование рынков электроэнергии и газа.

Франция должна до 2025 года реформировать маркетинг производства электроэнергии на АЭС, что имеет решающее значение для поддержания низких цен для потребителей и предприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство сельского хозяйства Франции объявило о мобилизации дополнительных 40 млн евро из фонда экстренной помощи, предназначенного для заморозков, на покрытие ущерба сельскому хозяйству из-за града.

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