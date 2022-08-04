Степанакерт, 4 августа, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) Азербайджана в ночь на 4 августа нарушали режим прекращения огня на отдельных участках линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба минобороны Арцаха.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

«Есть раненые. Состояние четырёх из 19 военнослужащих оценивается как тяжёлое, у одного как крайне тяжёлое», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на 09:00 (08:00 мск) 4 августа обстановка на линии соприкосновения сохраняется относительно стабильной. При посредничестве российских миротворцев предпринимаются шаги по урегулированию ситуации.

Напомним, 3 августа в Баку сообщили о гибели азербайджанского солдата. В тот же день в Арцахе сообщили о двух атаках ВС Азербайджана с применением БПЛА и миномётов. Сообщается, что двое карабахских военнослужащих погибли. В Карабахе объявили частичную мобилизацию.