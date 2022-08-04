Москва, , 09:37 — REGNUM Следственный комитет России зафиксировал в первом полугодии 2022 года рост тяжких и экстремистских преступлений, совершённых мигрантами. Об этом сообщил глава СК Александр Бастрыкин в интервью «Интерфаксу».

Глава СК РФ Александр Бастрыкин Kremlin.ru

По его словам, в 2021 году правоохранительные органы расследовали 36,42 тыс. преступлений, которые совершили иностранцы, что примерно на 6% больше, чем годом ранее. Из них около 8 тыс. преступлений совершили мигранты, в том числе 2,8 тыс. — нелегальные.

В первом полугодии 2022 года расследовано 21 048 преступлений, совершённых иностранцами, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из этого числа 1685 преступлений совершили нелегальные мигранты.

«Отмечается увеличения случаев совершения тяжких и особо тяжких преступлений — убийств, изнасилований, похищений людей, получают распространение экстремистские настроения», — сказал Бастрыкин.