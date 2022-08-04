Иваново, , 09:24 — REGNUM Услугами аэропорта «Иваново» за семь месяцев 2022 года воспользовались 38 906 человек, сообщили в пресс-службе правительства Ивановской области

Самолёт Александр Полегенько © ИА REGNUM

Начальник департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области Дмитрий Вавринчук отметил, что несмотря на отмену полетов на ряде направлений, например, Анапа и Симферополь, по действующим направлениям перелётов отмечается рост пассажиропотока.

«Если на маршруте Санкт-Петербург — Иваново динамика роста составила 12%, то количество перевезенных пассажиров по маршруту Иваново — Сочи выросло в 2,3 раза по сравнению с этим периодом прошлого года, до 15 944 человек», — сообщил Вавринчук.

В число популярных направлений также вошли перелёты в Калининград. Как сообщил генеральный директор аэропорта «Иваново» Николай Субботин, на данный момент билеты на эти рейсы раскуплены на три недели вперёд, а в Сочи на августа раскуплено 95% билетов.

Отметим, что с 2022 года рейсы из Иваново в Сочи выполняются круглый год — один оборотный рейс в неделю по субботам. В период с 1 мая по 30 сентября выполняются дополнительные рейсы по вторникам и четвергам. Полеты выполняет авиакомпания «Сибирь» (S7 Airlines) самолетами Airbus A320 вместимостью 174 места.

Также круглогодично выполняются рейсы в Санкт-Петербург — ежедневно, а в летний период — 12 рейсов в неделю. Пассажирские самолёты в Калининград отправляются по вторникам и субботам, программа действует с 17 мая по 27 сентября. Рейсы выполняет авиакомпания «РусЛайн» на 50-местных самолетах Bombardier CRJ-100/200.