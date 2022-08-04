Херсон, 4 августа, 2022, 09:21 — ИА Регнум. Украинские военные запустили ракеты по городу Херсону, их сбила система противовоздушной обороны. Об этом сообщил 4 августа замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

По его словам, обстрел был массированный. Вероятно, ВСУ нацеливались на мост, однако благодаря срабатыванию системы ПВО не произошло попаданий по мостам и инфраструктуре.

«ПВО сбила все. Стреляли много, но все сбили», — сказал Стремоусов РИА Новости.

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