Херсон, Украина, , 07:59 — REGNUM Нахождение Херсонской области в составе Украины является исторической ошибкой, поскольку это русская земля. Об этом сообщил замглавы администрации этого региона Кирилл Стремоусов корреспондентам РИА Новости.

Херсон Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Херсон и Херсонская область создавались указом Екатерины II. Именно в эпоху правления Екатерины II всё Северное Причерноморье получило бурное развитие. Украина к Херсонской области вообще не имела и не имеет никаких отношений. Херсонская область является исторически русской землей, ее нахождение в составе Украины было исторической ошибкой, которая в ближайшем будущем будет исправлена», — приводит информационное агентство слова Стремоусова.

Он отметил, что сейчас в регионе активно готовятся к проведению референдума по вхождению в состав России.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Херсонская область готова открыть железнодорожное сообщение с Крымом.

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