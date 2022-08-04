Тегеран, , 15:21 — REGNUM 3 августа министр нефти Ирана Джавад Овджи заявил, что Исламская Республика как член-основатель ОПЕК намерена оказывать поддержку и продолжит конструктивное сотрудничество с организацией, ее секретариатом и новым генеральным секретарем. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Штаб-квартира ОПЕК Priwo

Выступая на министерской встрече стран-участниц ОПЕК и стран, не входящих в организацию (известной как ОПЕК+), Овджи передал соболезнования государствам, в частности Нигерии, в связи с кончиной генерального секретаря организации Мохаммада Баркиндо.

Он также пожелал успехов новому генеральному секретарю ОПЕК Хайтаму аль-Гайсу из Кувейта «в трудные времена для сбыта ископаемого топлива».

«Я уверен, что успехи ОПЕК в последние годы продолжатся и в будущем под руководством Аль-Гайса», — отметил иранский представитель, выразив надежду на лучшее будущее для энергетического сектора.