Тегеран, , 16:13 — REGNUM 3 августа новый посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани на встрече с премьер-министром Ливана Наджибом Микати обсудил с ним развитие двусторонних отношений и региональные вопросы. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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По данным Ливанского национального информационного агентства, Амани встретился и провел переговоры с Микати. Обе стороны обсудили политическую ситуацию и связи между двумя странами, а также международные и региональные проблемы.

31 июля Моджтаба Амани представил копию своих верительных грамот министру иностранных дел Ливана Абдулле Бу Хабибу. Будучи главой Отдела интересов Ирана в Каире, он был назначен новым послом Ирана в Ливане.

Моджтаба Амани сменил на данном посту Сейеда Мохаммада Джалала Фирузнию., который осуществлял свою миссию в качестве посла Ирана в Бейруте с августа 2018 года.