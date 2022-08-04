Тегеран, , 15:24 — REGNUM 3 августа Организация содействия торговле Ирана (TPO) подписала меморандум о взаимопонимании с российской торговой ассоциацией «Деловая Россия» для расширения торговых связей между странами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Флаги России и Ирана Minsvyaz.ru

Президент TPO Алиреза Пейманпак, заместитель посла Ирана в России Аббас Малеки, посол России в Иране Леван Джагарян и генеральный директор «Деловой России» Алексей Репик приняли участие в церемонии подписания меморандума по видеосвязи.

Все присутствующие были согласны с тем, что меморандум укрепит торговлю между Ираном и Россией, которая значительно расширилась в результате нескольких визитов официальных лиц обеих стран, в частности на президентском уровне.

«Деловая Россия» — общероссийская общественная организация, представляющая интересы частного несырьевого бизнеса, сообщается на официальном сайте организации. Основанная в 2001 году, организация объединяет более 7000 предпринимателей и свыше 400 депутатов федерального и региональных парламентов России.