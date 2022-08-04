Тегеран, , 16:08 — REGNUM Верховный лидер Исламской революции аятолла Сейед Али Хаменеи на встрече с Владимиром Путиным поддержал слова российского президента о необходимости запуска железнодорожной линии Решт-Астара, заявив: «Этот проект позволит завершить транспортную линию Север-Юг и принесет пользу обеим странам». Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 3 августа.

Железная дорога Moove-it.com

Строительство железнодорожной линии Решт-Астара является одним из важных проектов в области транспорта, который после обретения независимости Азербайджанской Республикой всегда являлся одним из центральных пунктов переговоров Тегерана и Баку, находясь в центре внимания покойных президентов двух стран со времен президентства Хашеми Рафсанджани и Гейдара Алиева.

Перевозка грузов по железной дороге имеет много преимуществ с точки зрения безопасности, скорости и цены по сравнению с автомобильным транспортом, а железнодорожные расходы намного ниже, чем морские и автомобильные.

Благодаря своему особому геополитическому положению Исламская Республика Иран является связующим звеном, соединяющим Азию с Европой и Африкой, а строительство железнодорожных линий удваивает важность транзитного положения Ирана в регионе.

Завершение строительства коридора Север-Юг не только укрепит транзитное положение Ирана, но и соединит страны Персидского залива, Центральной Азии и Кавказа, Индию, Пакистан и Афганистан с Черным морем и Европой. Ежегодно по этому маршруту может перевозиться не менее двух миллионов тонн грузов, что внесёт серьезные изменения в международные и региональные перевозки, способствуя увеличению торговых обменов.