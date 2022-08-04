Тегеран, , 16:09 — REGNUM Сокращение обязательств Ирана по ядерной сделке 2015 года, а также его планы по установке и закачке газа в новые центрифуги входят в число прав Исламской Республики перед лицом новых санкций, введенных Соединенными Штатами, считает иранский политический эксперт. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 3 августа.

Иран Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Хасан Абедини, эксперт в области международных отношений, сообщил агентству Mehr, что Исламская Республика Иран выполнила свои обязательства по ядерной сделке, чтобы подготовить почву для отмены санкций, однако США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в мае 2018 года.

«Затем Тегеран решил сократить свои обязательства, в том числе отменить ограничение на обогащение урана», — отметил он, подчеркнув, что Иран будет использовать центрифуги нового поколения в качестве ответной меры на санкции США.

«Исламская Республика считает себя вправе сократить свои обязательства, когда другие стороны не соблюдают свои обязательства по ядерной сделке; конечно, ни одна из мер, принятых иранцами, не противоречит Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), в результате все изменения находятся в соответствии с международными принципами», — утверждает аналитик.

По его словам, в попытке обеспечить реактор в Бушере необходимым топливом Иран нуждается в центрифугах нового поколения, способных производить 190 000 рабочих единиц разделения (SWU).