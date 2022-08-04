Ростов-на-Дону, 4 августа, 2022, 09:05 — ИА Регнум. В Россию за последние сутки прибыли около 21 тысячи мирных жителей Донбасса и Украины. Об этом 4 августа сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

Александр Погожев ИА REGNUM Автобусы для отправки беженцев в ПВР

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 20,5 тысячи граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что днём ранее из опасных зон Украины и республик Донбасса в Россию эвакуировали более 25 тыс. человек, в том числе около 4 тыс. детей.

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