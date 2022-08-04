Тегеран, 4 августа, 2022, 16:14 — ИА Регнум. 3 августа генеральный директор Департамента по контролю над вооружениями МИД Китая Фу Конг призвал Соединенные Штаты отменить незаконные санкции против Ирана. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Иран

Фу выступил с речью на десятой конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия.

«Мы должны придерживаться направления политического урегулирования в решении проблем ядерного распространения», — отметил он, подчеркнув: «Все заинтересованные стороны должны оставаться приверженными скорейшему возвращению СВПД в нужное русло путем дипломатических переговоров и отказаться от практики давления с помощью санкций и угрозы силой».

«США должны полностью снять свои санкции в отношении Ирана иотменить долгосрочные меры в отношении третьих сторон. Исходя из этого, Иран должен вернуться к полному соблюдению своих ядерных обязательств».

Он также призвал США вывести все свое ядерное оружие из Европы и воздержаться от размещения ОМУ в любом другом регионе.

«Китай готов сотрудничать со всеми странами для укрепления Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и ни при каких обстоятельствах не будет первой страной, применившей ядерное оружие», — заключил китайский представитель.