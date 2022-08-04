Луганск, 4 августа, 2022, 09:03 — ИА Регнум. Украинские формирования с начала эскалации 1051 раз обстреляли территорию Луганской Народной Республики. Об этом 4 августа сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).

Lockheedmartin.com Высокомобильная система ракетной артиллерии (HIMARS)

С 17 февраля по территории ЛНР открыли огонь 1051 раз, всего выпущено 10,4 тыс. боеприпасов.

В представительстве отметили, что среди выпущенных снарядов — 77 ракет из реактивной системы залпового огня HIMARS.