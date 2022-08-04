Москва, 4 августа, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Следственный комитет России изучает видео со зверствами украинских нацистов в отношении российских военнопленных на Черниговщине. Об этом 4 августа сообщили в пресс-службе СКР.

СУ СКР по ЯО Сотрудник СКР

По предварительным данным, съемка велась в конце марта — начале апреля. На видео, которое было опубликовано в соцсетях, боевики ВСУ расстреляли безоружных пленных российских солдат и бросили их на дороге.

«Высказывается предположение, что к преступлениям причастны боевики из «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)… Следователями принимаются меры к установлению лиц, причастных к совершению преступлений в отношении российских военнослужащих», — сообщили в СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении военных из двух механизированных бригад вооруженных сил Украины.

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