Лондон, 4 августа, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Военнослужащие киевских войск нарушают международные правовые нормы и военное право тем, что размещают вооружение в школах, детских садах и больницах в украинских городах, так как этим подвергают опасности жизни мирных жителей. Об этом говорится в обнародованном 3 августа докладе правозащитной организации Amnesty International.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Мы задокументировали, что ВСУ ставили мирное население в рискованное положение и нарушали законы войны во время действий в местах скопления людей», — отметила генсек организации Агнес Калламар.

Кроме того, в докладе указывается, что правозащитниками были зафиксированы случаи, когда украинские боевики наносили удары из жилых построек, а также размещали оружие на территории объектов гражданской инфраструктуры в 19 украинских городах и населенных пунктах, включая республики Донбасса, а также Харьковскую и Николаевскую области.

Также подчёркивается, что военное командование ВСУ при этом не эвакуировало мирных жителей из соседних зданий для минимизации потерь среди гражданского населения при возможном ответном ударе российских военных.

Помимо того, правозащитники указанной организации пришли к выводу о том, что в 22 из 29 посещённых ими школ на юго-востоке Украины или находились украинские военные, или военная техника и вооружение ВСУ. При этом уточняется, что в Одессе киевские боевики размещали свою бронетехнику в густонаселенных жилых городских кварталах и в Бахмуте разместили военную базу в здании университета.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее визит бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера в Россию назвал «отвратительным» президент Украины Владимир Зеленский, обвинив немецкого политика в работе на Москву.