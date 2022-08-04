Белу-Оризонти, Бразилия, 4 августа, 2022, 08:23 — ИА Регнум. Бразильский футбольный клуб «Атлетико Минейро» сыграл вничью с бразильским «Палмейрасом» в первом матче ¼ финала Кубка Либертадорес. Встреча завершилась со счётом 2:2.

Fc-zenit.ru Халк

На 45-й минуте матча нападающий «Атлетико Минейро» Халк реализовал пенальти, а на 47-й защитник «Палмейраса» Мурило срезал мяч в свои ворота.

На 59-й минуте Мурило забил уже в ворота соперника, а на 92-й полузащитник «Палмейраса» Данило сравнял счёт.

Ответный матч пройдёт 10 августа.