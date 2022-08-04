Москва, 4 августа, 2022, 08:20 — ИА Регнум. Гражданам России, у которых истекает срок действия водительских прав, необходимо поменять их до 2025 года. Как сообщает агентство «Прайм», с такой рекомендацией выступила член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

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Она пояснила, что, согласно постановлению правительства РФ от 9 апреля 2022 года, срок действия водительских прав, истекающих в 2022 году, продлён до 2025 года. В этой связи юрист считает, что даже тем водителям, чьи права действуют до 2025 года, нужно менять их заранее, поскольку в этот год менять документы отправятся даже водители, чьи права по изначальным срокам утрачивали силу раньше.