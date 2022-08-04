Газни, Афганистан, 4 августа 2022, 08:03 — REGNUM В афганской провинции Газни в районе расположения 3-й бригады «Мохаммади» 203-го армейского корпуса «Мансури» в восточной части города Газни была слышна интенсивная стрельба. Об этом сообщает газета «8 Собх».
Более подробной информации об инциденте пока нет. Однако Фронт национального освобождения Афганистана заявил, что ими было совершено нападение на штаб 3-й бригады, в результате чего несколько членов группировки «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты и ранены.
Ранее Фронт национального освобождения взял на себя ответственность за ликвидацию талибского (организация, деятельность которой запрещена в РФ) главы уезда Андар и трёх его телохранителей.
Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали комментариев.