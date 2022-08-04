Порт-о-Пренс, 4 августа, 2022, 07:06 — ИА Регнум. Полиция Гаити в ходе спецоперации ликвидировала главаря одной из крупнейших в стране преступной группировки. Об этом сообщает агентство EFE.

Marcello Casal Jr/ABr Гаити

По ее данным, операция по ликвидации главаря банды «400 Mawozo» проходила в пригороде гаитянской столицы Круа-де-Буке. Также в ходе спецоперации были ликвидированы два подельника главы преступной группировки и изъято большое количество оружия. При этом сама группировка контролирует этот пригород и ведет борьбу за влияние с другими бандами на Гаити.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля вооруженные бандиты захватили и подожгли здание прокуратуры в Круа-де-Буке на Гаити. Пострадавших не было, однако нападавшие похитили часть важных документов, остальные документы бандиты уничтожили.