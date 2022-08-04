Степанакерт, 4 августа, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Азербайджан, используя силовые аргументы, хочет взять под свой полный контроль Лачинский коридор и убрать оттуда российских миротворцев. Об этом корреспондентуИА REGNUM 3 августа заявил политолог, главный редактор сайта kavkazoved.infoАндрей Арешев.

Обострение обстановки в Нагорном Карабахе отчасти может быть связано с намечаемой на 5 августа в Сочи встречей

Владимира Путина

с

Реджепом Тайипом Эрдоганом

. Турецкий лидер является большим любителем повышать ставки накануне подобного рода мероприятий. В этой связи вполне примечательной выглядит встреча министров иностранных дел России и Турции. Но, вместе тем, текущие события имеют и собственную внутреннюю логику, точно такую же, какую имели все предшествующие попытки Азербайджана нарушить в свою сторону конфигурацию линии соприкосновения сторон. Как мы помним, ещё в марте имели место известные события у села Парух в Аскеранском районе. Сейчас противостояние, на сколько можно понять, проходит по линии так называемой Лачинской дороги, единственной коммуникационной магистрали, связывающей с 2020 года Нагорный Карабах с Арменией. Азербайджан хочет установить в Лачине пограничный и таможенный посты и добиться досрочной реализации того положения ноябрьских трёхсторонних соглашений 2020 года, которое предполагает строительство альтернативной дороги, связывающий Степанакерт с Арменией, перенос туда российских миротворцев, параллельно обретению Азербайджаном контроля над Лачином и Лачинской дорогой, которые пока охраняются российским миротворческим контингентом. Именно поэтому Азербайджан все эти месяцы ударным образом строил свой участок обходной дороги, в то время, как с армянской стороны строительство так и не началось. Очевидно, в Ереване считали, что трёхгодичный срок ещё далеко и можно не торопиться. Как видим, в Баку так не считают и, аппелируя своими силовыми аргуметами и возможностями, вынуждают армянскую сторону к принятию непопулярных, если выразиться мягко, решений. Ещё в прошлом июле Азербайджан высказал категорическое неудовольствие наличием срочников в Карабахе, и, вот, буквально в эти дни, этот вопрос армянской стороной был решён. Да, в НКР была объявлена частичная мобилизация, однако, шансы на успешное противостояние азербайджанской армии в данных обстоятельствах, откровенно говоря, не выглядят предпочтительными.

Андрей Арешев