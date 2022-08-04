Скопье, 4 августа, 2022, 06:25 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 августа заявила, что в России считают большой ошибкой отправку Северной Македонией танков T-72 на Украину.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Захарова подчеркнула, что устаревание отправленного оборудования не отменило того факта, что оно было использовано для «продолжения преступной деятельности киевского режима, направленной против мирного населения Донбасса».

Дипломат подчеркнула, что «люди, которые говорят о демократии, свободе и права человека, должны знать это. Все это ведет к дальнейшему ухудшению ситуации. Мы верим, что это большая ошибка руководства Северной Македонии».

Ранее Захарова ответила на обвинения России во вмешательстве во внутреннюю политику Северной Македонии со стороны президента этой страны Стево Пендаровски, назвав их «демаршем», имитирующим результат сложной аналитической работы.