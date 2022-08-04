Амстердам, , 05:34 — REGNUM Дефицит пресной воды из-за аномальной жары объявлен властями в Нидерландах и Франции. Об этом 3 августа сообщили телеканалы Dutch News и BFMTV.

Вода Дарья Антонова © ИА REGNUM

Министр инфраструктуры и водных ресурсов Нидерландов Марк Харберс уточнил, что питьевой воды на сегодняшний день в стране достаточно, но гражданам нужно хорошо подумать, прежде, чем мыть машину, либо наполнять детский бассейн. Харберс назвал ситуацию с питьевой водой настолько серьёзной, что решения по всем связанным с данной проблемой вопросам должны приниматься с национальной точки зрения, а не региональными властями.

В стране создана спецгруппа для принятия решений по всем вопросам, связанным с дефицитом воды. В неё вошли чиновники из правительства и представители фирм, специализирующихся на питьевой воде. Предпринимаются такие шаги для улучшения ситуации с питьевой водой, как запрет на полив для пахотных фермеров.

Во Франции Париж, О-де-Сен, Сен-Сен-Дени и Валь-де-Марн не предупреждали о жаре и засухе. Только 2 августа в префектуре Иль-де-Франс (Парижский регион) объявили о падении уровня рек в связи с отсутствием осадков.

Отмечается, что уже 25 июля уровень воды в Сене опустился на станции Париж-Аустерлиц ниже порога 81 куб. м/с. По прогнозам метеорологов, в ближайшую неделю во Франции осадков практически не ожидается, кроме небольших дождей на востоке страны. Властями Франции были введены ограничения на уборку улиц и тротуаров, полив растений, мытьё автомобилей и на бытовое потребление питьевой воды.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в трёх городах Италии был объявлен красный уровень опасности из-за аномальной жары.

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