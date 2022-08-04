Токио, 4 августа, 2022, 04:38 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 5,6 зафиксировали сейсмологи у берегов Японии, сообщает японское метеорологическое агентство.

Zeml.info Землетрясение

По его данным, эпицентр располагался у берегов японской префектуры Фукусима. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 60 километров. По данным агентства, интенсивность землетрясения оценивалась в четыре из семи возможных баллов по японской шкале. Тем не менее пока сведений о возможных пострадавших или разрушениях не поступало. Угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа у берегов Никарагуа произошло землетрясение магнитудой 5,3. Его очаг находился в 19 километрах от города Леон на глубине 138 километров. О пострадавших не сообщалось.