Флорида, США, 4 августа, 2022, 03:46 — ИА Регнум. Морские черепахи могут полностью исчезнуть из-за аномальной жары в американском штате Флорида. Об этом 3 августа сообщает агентство Reuters.

Черепахи на берегу

Как поясняют зоологи, у морских черепах от температуры почвы, в которой развивается яйцо, зависит пол будущего пресмыкающегося. Если почва, в которую родители-черепахи закопали яйца, прогрелась до +31 градуса или выше, то на свет из яиц появляются черепахи-самки. Для появления самцов почва не должна быть прогрета выше +28 градусов.

Однако последние четыре года в штате Флорида выдались очень жаркими, а это означает, что черепахи-самцы попросту не рождались. Практически все черепахи, появившиеся на свет на территории штата за последние четыре года, — это самки. Такой количественный перекос в сторону лишь одного пола грозит вымиранием всему биологическому виду.

Зоологи крайне обеспокоены создавшейся ситуацией.

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