Мехико, , 03:32 — REGNUM Кандидатуру Эдуардо Вильегаса Мехиаса на должность посла в России одобрил парламент Мексики вечером 3 августа, сообщает пресс-служба законодательного органа.

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Его кандидатуру поддержали 20 членов парламентской комиссии, еще 13 выступили против. Сам Мехиас уже предложил усилить сотрудничество с Москвой в сфере культуры, науки и спорта, а также в космической сфере. Также Мехиас будет на новой должности отвечать за отношения с Белоруссией и Арменией. Пока не известно, когда новый мексиканский посол в России вступит в должность.

Эдуардо Вильегас Мехиас родился в 1978 году. Он является выпускником Национального автономного университета Мексики по курсу философии. После окончания вуза Мехиас преподавал в университетах, был помощником действующего президента страны, а также занимался вопросами исторической памяти и культуры республики. Опыта дипломатической работы он не имеет.