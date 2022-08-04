Краснодар, , 03:20 — REGNUM Арбитражный суд Краснодарского края обязал власти региона продать Олегу Дерипаске крупный участок сельскохозяйственного назначения. Выкупная цена за участок общей площадью более 2 млн кв. м составляет около 14 млн рублей. Датой заключения договора судья определил дату вступления решения суда в законную силу, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на решение.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Истцом Дерипаска выступал как глава крестьянского (фермерского) хозяйства. В конечном итоге, откорректировав первоначальный иск, он потребовал «урегулировать разногласия, возникшие между истцом и ответчиком при заключении договора купли-продажи земельного участка общей площадью 2 157 811 кв. м. из земель сельскохозяйственного назначения». Участок предназначен для сельскохозяйственного производства и расположен в Усть-Лабинском районе. Выкупная заявленная цена составила 13 975 701 рубль 65 копеек.

Напомним, спор тянулся с июля 2021 года. В его основе лежал отказ департамента имущественных отношений края направить Дерипаске проект договора купли-продажи. Отказ датирован 2018 годом.