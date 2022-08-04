Мехико, 4 августа, 2022, 03:06 — ИА Регнум. Обвал произошел в шахте Коауила на севере Мексике, под завалами могли оказаться до девяти человек. Об этом заявил мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор на своей странице в Twitter.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Мексика

«На угольной шахте в муниципалитете Сабинас в Коауиле произошло обрушение, что привело к затоплению штольни, где оказались, похоже, девять горняков», — заявил он.

Глава Мексики добавил, что на месте уже ведется поисково-спасательная операция. К ней привлекли и военных. Пока причины и обстоятельства происшествия неизвестны. Также точно неизвестно, сколько человек находятся под завалами в штольне.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа произошло обрушение на шахте Серро-де-Маймон в Доминиканской Республике. В результате происшествия под завалами оказались двое горняков. Утверждалось, что заблокированные живы и здоровы.