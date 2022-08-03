Каракас, 4 августа, 2022, 02:32 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро потребовал от Аргентины вернуть задержанный в стране транспортный самолет Boeing 747-300M, принадлежащий Боливарианской Республике. Об этом глава государства заявил в эфире телеканала VTV.

Иван Шилов ИА REGNUM Николас Мадуро

«Теперь они намерены украсть наш самолет, как украли наше золото в Лондоне, как украли у нас Citgo, украсть самолет, принадлежащий Венесуэле», — заявил он.

Мадуро потребовал, чтобы власти Аргентины отдали обратно Венесуэле задержанный самолет.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2022 года суд в Аргентине запретил покидать страну экипажу самолета венесуэльской компании Emtrasur. На сам грузовой самолет наложен арест. При этом запрос об аресте аргентинским властям передал минюст США.