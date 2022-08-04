Рейкьявик, , 01:24 — REGNUM Извержение вулкана началось на полуострове Рейкьянес на юго-западе Исландии. Об этом сообщает пресс-служба исландского правительства.

Извержение вулкана Фаградальсфьядль в Исландии 19 марта 2021 г. Не проявлял активности 6 тыс. лет

«Мы ожидаем извержения вулкана в этом районе после того, как на прошлой неделе начались землетрясения. Насколько нам известно, извержение не должно подвергнуть опасности жизнедеятельность людей или важную инфраструктуру», — приводит пресс-служба слова премьер-министра страны Катрин Якобсдоуттир.

Уточняется, что потоки лавы начали изливаться из жерла вулкана Фаградальсфьядль, расположенного у города Гриндавик. Извержение сопровождается интенсивной сейсмической активностью. Пока интенсивность извержения считается небольшой. Однако эксперты не исключают, что парогазовые выбросы смогут негативно повлиять на окружающую среду.

Отмечается, что пока извержение вулкана не повлияло на движение воздушных судов — все воздушные коридоры остаются открытыми. Ученые утверждают, что вероятность масштабного извержения вулкана Фаградальсфьядль пока остается минимальной.