Донецк, 4 августа, 2022, 00:57 — ИА Регнум. Два человека погибли, а общее число пострадавших за сутки в результате обстрелов украинской стороной Донецкой Народной Республики (ДНР) составило 14 человек. Об этом 4 августа сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своём телеграм-канале.

U.S. Army Europe Images ВСУ

Женщина 1960 года рождения, проживающая в Куйбышевском районе Донецка, была ранена в результате обстрела со стороны киевских боевиков. Обстрел города вёлся украинским войсками с помощью БМ-21 РСЗО «Град».

Ранее ИА REGNUM сообщало об обстреле киевскими боевиками Петровского района Донецка и посёлка городского типа Александровки.