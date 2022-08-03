Вашингтон, 3 августа 2022, 23:42 — REGNUM О гибели американского политика — республиканца Джеки Валорски в ДТП сообщает 3 августа ABC. Конгрессмену было 58 лет.
Уточняется, что член палаты представителей американского Конгресса от штата Индиана находилась в машине, которая столкнулась с другим автомобилем возле от города Наппани.
Кроме Валорски, погибли ещё двое.
Комментируя это событие, российский политолог Владимир Корнилов указал, что Валорски, сторонница Дональда Трампа, погибла «в разгар предвыборной кампании».