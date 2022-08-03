Вашингтон, , 23:42 — REGNUM О гибели американского политика — республиканца Джеки Валорски в ДТП сообщает 3 августа ABC. Конгрессмену было 58 лет.

Авария Tysto

Уточняется, что член палаты представителей американского Конгресса от штата Индиана находилась в машине, которая столкнулась с другим автомобилем возле от города Наппани.

Кроме Валорски, погибли ещё двое.

Комментируя это событие, российский политолог Владимир Корнилов указал, что Валорски, сторонница Дональда Трампа, погибла «в разгар предвыборной кампании».

«Почти наверняка катастрофа — случайность. Но я представил, что писали бы американские СМИ при аналогичной трагедии с каким-нибудь нашим оппозиционером. Так почему же и я так не могу написать?» — отметил он.