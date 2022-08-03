Варшава, 3 августа, 2022, 23:13 — ИА Регнум. Сегодня, 3 августа, киевское «Динамо» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 одержало минимальную победу над австрийским клубом «Штурм» со счетом 1:0.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

Единственный мяч на 28-й минуте встречи забил 30-летний фланговый атакующий защитник сборной Украины Александр Караваев после передачи Владислава Дубинчака. Желтые карточки получили Грегори Вютрих, Денис Попов, Джон Горенк Станкавик, Штефан Хирлэндер и Владимир Шепелев.

Стартовые составы команд:

«Динамо»: Бущан, Попов, Забарный, Дубинчак (Вивчаренко, 71’), Кендзера, Сидорчук, Шепелев (Гармаш, 71’), Шапаренко, Караваев, Буяльский, Беседин (Ванат, 83’).

«Штурм»: Зибенхандль, Вютрих, Гажибегович, Данте (Шнегг, 67’), Станкавик, Прасс (Демаку, 78’), Хирлэндер (Любич, 67’), Хойлунн (Ланг, 90’), Саркария.

Ответный матч пройдет 9 августа в Граце на стадионе «UPC-Арена», а стартовый свисток прозвучит в 21:30 по московскому времени.