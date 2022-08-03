Милан, Италия, , 22:44 — REGNUM Лидер итальянской «Лиги» Маттео Сальвини в случае победы правых на выборах готов вновь занять пост главы МВД, заявил он журналистам 3 августа.

У Маттео Сальвини большие планы Иван Шилов © ИА REGNUM

Эту должность Сальвини занимал в 2018—2019 годах в коалиции «Лиги» и популистов. Тогда поток нелегальных мигрантов в Италию снизился в восемь раз.

Новый глава МВД, кто бы им ни стал, должен будет заняться улучшением системы охраны общественного порядка, борьбой с мафией и с нелегальной миграцией, отметил Сальвини.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Италии Марио Драги после ряда скандалов в коалиционном правительстве подал в отставку. Предполагается, что досрочные выборы пройдут 25 сентября.

По данным социологов, победу на выборах одержат правоконсервативные партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони. Их совокупный рейтинг составляет около 45−50%. При этом наблюдатели не исключают, что правоцентристское правительство в Италии не будет создано из-за «неожиданных» разногласий внутри правых. В таком случае в стране может появиться техническое или коалиционное правительство.