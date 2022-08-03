Рим, 3 августа, 2022, 22:36 — ИА Регнум. Планы правительства Италии повысить с октября 2022 года пенсии на 2% не удовлетворяют национальные профсоюзы, заявил 3 августа глава профсоюза Uil Пьерпаоло Бомбардиери.

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«Это следовало бы называть скорее милостыней, чем повышением», — заявил он.

В рамках того же декрета правительства предусмотрены средства на продление снижения акцизов на топливо, а также ряд других расходов и выплат (общий объем — 14,3 млрд евро).