Салехард, 3 августа, 2022, 21:58 — ИА Регнум. Фестиваль туристов и путешественников на Ямале собрал более 100 любителей активного туризма в парке-музее «Живун». Об этом сообщает пресс-служба Шурышкарского района Ямало-Ненецкого автономного округа.

Admhmao.ru Коренные народы Севера

Первый фестиваль туристов и путешественников прошёл в деревне Ханты-Мужи, участниками которой стали гости из Салехарда и Ханты-Мансийского автономного округа.

«Год мы активно занимается развитием туризма в нашем районе. Уже прошло два грантовых конкурса, наиболее интересным проектам была выделена поддержка от муниципалитета — это конные прогулки по районному центру, создание в Оволынгорте и Питляре этнографических комплексов, экскурсии в рыбацкие и фермерские подворья. Выросло число индивидуальных предпринимателей и самозанятых, которые профессионально занимаются туризмом. Практически в каждом муниципальном образовании района есть точки, куда приезжают туристы», — отметил глава Шурышкарского района Олег Попов.

Гостей фестиваля на три дня погрузили в быт народов Севера. Для них были организованы соревнования по рыбной ловле и мастер классы по приготовлению традиционных северных блюд. Гостям также провели презентацию туристических направлений, которые развиваются в Шурышкарском районе.

Мероприятие проводят в рамках Года культурного наследия народов России.

«Эстафету туристических событий в Ханты-Мужах принял открытый фестиваль традиционных ремёсел «Земля мастеровая-2022». 15 мастеров из Шурыркарского района, Салехарда и ХМАО поделятся своим опытом в традиционных ремеслах северных народов. Мастера изготавливают бубны, ложные косы, занимаются резьбой по кости, работают с берестой и рыбьей кожей, природными красителям — охрой. Завершится «Земля мастеровая» 7 августа. Итогом фестиваля станет выставка работ, которая будет действовать в парк-музее», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотке со 2 по 7 августа проходит Международный фестиваль «Берингов пролив» в рамках плана основных мероприятий председательства России в Арктическом совете в 2021—2023 годов. Программа фестиваля включает деловую программу «Арктический форум путешественников», спортивные соревнования «Берингийские игры» и тур-экспедицию по региону. Объединенные брендом фестиваля мероприятия будут также посвящены Международному дню коренных народов мира, который отмечается 9 августа.

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