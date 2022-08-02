Анадырь, , 16:21 — REGNUM В рамках деловой программы «Арктического форума путешественников» на площадке окружного Дома народного творчества прошли сессии, на которых встретились специалисты и эксперты туристической области из арктических регионов России. Об этом сообщает пресс-служба правительства Чукотского автономного округа.

Туризм ИА REGNUM

Деловая часть форума завершилась пленарной сессией «Туризм в Арктике: опережающее развитие», в которой принял участие глава региона Роман Копин.

«Туризм для Чукотки интересен. Здесь нам есть, чему учиться. Мы знаем, что наши соседи в арктических регионах двигаются в этом направлении активнее, и нам очень важен их опыт. Мы предпринимаем шаги по улучшению этого направления. Работаем над транспортной доступностью, привлекаем федеральных перевозчиков», — отметил глава Чукотки.

Эксперты в сфере туризма обсудили важнейшие шаги по развитию индустрии туризма и гостеприимства в Арктической зоне и на Дальнем Востоке. Также рассмотрены возможные сценарии развития арктических территорий.

Отметим, что международный фестиваль «Берингов пролив» проходит Чукотке 2−7 августа в рамках плана основных мероприятий председательства России в Арктическом совете в 2021—2023 гг.

Как сообщало ИА REGNUM, российский туристический форум «Путешествуй!» пройдёт в Москве на ВДНХ с 4 по 7 августа 2022 года. Представители туристической индустрии, блогеры и путешественники обсудят актуальные туристические тренды и проведут презентацию набирающих популярность дорог и новых маршрутов.

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