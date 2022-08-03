Лима, 3 августа, 2022, 20:47 — ИА Регнум. Премьер-министр Перу Анибаль Торрес подал в отставку 3 августа на фоне проведения ряда уголовных расследований в отношении президента Педро Кастильо, сообщает Reuters.

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Торрес написал в Twitter, что решил покинуть пост по «личным причинам». Отметим, что премьер-министр, также являющийся адвокатом, считался одним из самых верных союзников Кастильо.

Администрация Кастильо страдает из-за беспрецедентной текучки кадров на высших государственных должностях. После ухода Торреса ему придется назначить уже пятого премьер-министра с июля 2021 года, что скорее всего повлечет за собой другие перестановки в правительстве.