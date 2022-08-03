Кермен, , 20:37 — REGNUM В ходе специальной операции представителей Управления по борьбе с организованной преступностью Болгарии в городе Кермен Сливенской области на Юго-Востоке Болгарии изъята крупнейшая в новой истории региона партия контрафактных сигарет. Об этом 3 августа сообщает софийский информационный портал News. bg.

Контрабандный табак Пресс-служба УФСБ России по городу СПб и ЛО

По предварительным данным, товар прятали в грузовике, находившемся на территории местной нефтебазы. Как утверждают правоохранители, в специальных блоках было спрятано до пяти тысяч сигаретных пачек без лицензионных марок.

Ведется следствие. Сообщается о задержании нескольких человек.

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