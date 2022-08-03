Вашингтон, , 21:14 — REGNUM Президент США Джо Байден 3 августа вновь получил положительный результат теста на COVID-19, сообщил его личный врач Кевин О’Коннор в записке, опубликованной Белым домом.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

О’Коннор заверил, что Байден чувствует себя хорошо, тем не менее у него наблюдаются легкая температура и кашель.

Напомним, 79-летний президент США вышел с карантина на минувшей неделе после того, как 21 июля у него впервые был обнаружен положительный результат теста на COVID-19. Позднее его анализ вновь оказался положительным, что О’Коннор назвал «рецидивом», наблюдаемым у небольшого процента пациентов.